Gli spagnoli di ABC: l’affare Arthur-Pjanic è un trucco finanziario di Barça e Juventus

ABC scrive oggi dello scambio tra il Barcellona e la Juve per Arthur e Pjanic, uno scambio dai toni molto poco romantici e forse neanche tattici, ma semplicemente economici scrive chiaramente il quotidiano spagnolo

Un baratto tra Barcellona e Juventus che trascende l’interesse sportivo ed è molto più simile a un trucco finanziario per chiudere in modo positivo l’attuale esercizio finanziario.

Sebbene lo stesso ABC abbia verificato che lo scambio è stato approvato da Setien

la verità è che dagli uffici del Camp Nou c’è stata un’opportunità favorevole per spazzare via i 69 milioni di plusvalenze necessarie e di far quadrare i bilanci dopo la crisi del coronavirus.