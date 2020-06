Serie A, la Figc propone di escludere dal campionato chi violerà il protocollo

La Federazione ha intenzione di usare il pugno duro verso chi non rispetterà le regole. La proposta sarà ratificata dal Consiglio Federale di lunedì. A breve incontro tra Gravina e Speranza per discutere della quarantena

Secondo quanto riporta SportMediaset, nella riunione tenutasi dopo il Comitato di Presidenza della Figc, è emersa una proposta che verrà discussa nel Consiglio Federale in programma lunedì.

L’idea è di escludere dal campionato i club che dovessero violare il protocollo. Un modo per dimostrare ancora più fermezza nei confronti di chi pensasse di fare il furbo.

Gli ispettori della Procura Figc stanno continuando ad effettuare controlli nei centri di allenamento delle varie squadre di Serie A. Il protocollo è fondamentale per la ripresa del campionato e perché possa essere portato a termine senza intoppi. Ecco perché è venuta fuori la proposta di punire chi non lo rispetterà come richiesto.

Intanto, a breve è previsto un incontro tra il presidente Figc, Gabriele Gravina e il ministro della Salute Roberto Speranza. Il tema dovrebbe essere la discussione del nodo quarantena.