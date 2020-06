Sconcerti: la Lazio è costretta all’impresa. Stasera vincerà sull’Atalanta

La vittoria della Juventus a Bologna, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, costringe la Lazio di Inzaghi a vincere a tutti i costi a Bergamo, contro l’Atalanta.

“Questa vittoria quasi senza combattere, presa subito e mai in discussione, riabitua gli avversari all’idea di una Juve come destino. E costringe la Lazio a fare l’impresa oggi a Bergamo, dove non basterebbe pareggiare. Non si esce da un lockdown di oltre tre mesi in cui si è gestito la rivolta contro chi non voleva più giocare per poi finire staccati di 3-4 punti dopo la prima partita. È questo il vero risultato di Bologna, il peso oscuro messo adesso sulle spalle della Lazio”.