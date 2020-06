Guariva le persone baciando le mani, ha infettato 20 seguaci. In India sono stati registrati altri 29 esorcisti di questo tipo

Difficile immaginare un epilogo differente, per questa vicenda. Un santone in India sosteneva di praticare esorcismi per liberare la gente dal coronavirus, baciando le mani delle persone. I funzionari del dipartimento della salute hanno accertato che l’uomo è deceduto proprio per aver contratto la malattia e, dopo il tracciamento dei suoi contatti, si è scoperto che ha infettato 20 seguaci, di cui sette membri della sua famiglia e circa la metà del numero complessivo.

Il coronavirus in India

Purtroppo questo non è un caso isolato. L’amministrazione sanitaria locale ha identificato altre 29 persone coinvolte in esorcismi di questo tipo e sono stati messi tutti in quarantena. D’altronde, la situazione in India sta precipitando: i morti sono circa 8.500 e i casi stanno per toccare quota 300 mila, di cui 10 mila registrati soltanto nella giornata di ieri. La pressione ospedaliera è altissima e gli esperti sostengono che il picco non sia stato ancora raggiunto.