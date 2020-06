Rinnovo Mertens, dettagli e retroscena del nuovo accordo col Napoli

Sky Sport ha elencato le diverse squadre pronte a far partire un’asta per Dries se non avesse firmato. Di ruoli in società non si è ancora parlato

Finalmente è giunto l’annuncio atteso: Dries Mertens si è ufficialmente legato al Napoli per le prossime due stagioni. Il belga, diventato pochi giorni fa il miglior marcatore nella storia del club, resterà in azzurro fino al 2022. Sky Sport ha rivelato alcuni dettagli dell’accordo: c’è un’opzione per un terzo anno, in favore del Napoli, che non è legata ad alcun obiettivo. Complessivamente, la nuova intesa aumenta l’ingaggio percepito finora dal giocatore. Non si è parlato ancora di un futuro nella dirigenza.

Se la trattativa non fosse andata in porto, l’Inter sarebbe stata l’opzione più probabile, con Paris Saint-Germain, Chelsea e Real Madrid pronte ad avanzare un’offerta. Queste erano le pretendenti più importanti, perché c’erano anche Zenit, Newcastle, Monaco e Nizza tra le altre, che avevano chiesto informazioni.