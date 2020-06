Repubblica: Milik, bomber con la valigia

Nonostante gli ultimi due gol fondamentali, l’attaccante non ha accettato il rinnovo e si profila il suo addio al Napoli al termine della stagione

I due gol nella finale di Coppa Italia e contro il Verona non hanno in nessun modo modificato il futuro di Arkadius Milik che sembra sempre più lontano dal Napoli. Le parole di Gattuso “sarei quindi felice in caso di conferma del nostro centravanti” erano sembrate un’apertura, scrive Repubblica,

Invece è molto più probabile che resti un semplice attestato di stima nei confronti di Milik, il cui addio al Napoli continua a essere apparentemente già deciso.

La Juve è in pole per l’attaccante polacco, ma si tratta di capire se è disposta a pagare il cartellino per intero o ad offrire l’unica contropartita tecnica che il Napoli potrebbe accettare, Federico Bernardeschi che andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota da Callejon in partenza