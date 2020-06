Repubblica: l’affare Pjanic-Arthur è cosmesi finanziaria, la Juve ingrassa plusvalenze

Ormai è una pratica data per acquisita: si gonfiano i costi vicendevolmente per far quadrare i bilanci. Se Muratore vale 8, Pjanic vale 60

Lo sanno in Spagna, e lo sappiamo anche in Italia, è uno schema fisso: la Juve “ingrassa” plusvalenze. Per cui se il Muratore della Primavera che vale 125.000 viene venduto a 8 milioni nel giro con l’Atalanta che passa per Kulusevski, allora non sorprende più di tanto che lo scambio col Barcellona tra Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, detto Arthur, e Pjanic viaggi tra i 70 milioni del brasiliano e i 60 per il bianconero.

Repubblica la chiama “cosmesi finanziaria”: il costo dei giocatori “è stato gonfiato a dismisura per ingrassare la plusvalenza di cui i due club hanno bisogno per poter far quadrare i conti“. “L’indirizzo cui si rivolge è Paratici è quello delle plusvalenze reciproche”