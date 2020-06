La Juve vende un Muratore da 125.000 euro a 8 milioni: così si fanno le plusvalenze salva-bilancio

Il giovane della Primavera bianconera viene ceduto all’Atalanta che sconterà il prezzo dai 35 milioni per Kulusevski

Simone Muratore, secondo il sito Transfermarkt, ha un valore attuale di 125.000 euro. E’ cresciuto nelle giovanili della Juventus e passerà all’Atalanta per circa 7-8 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport.

Ed ecco come nasce la distorsione delle plusvalenze salva-bilancio: il guadagno per il giovane calciatore bianconero sarà messo a bilancio, e il prezzo verrà detratto dall’Atalanta dai 35 milioni più bonus che la Juve deve alle casse nerazzurre per l’acquisto di Kulusevski.

Un anno fa, IlSole24Ore si era occupato delle plusvalenze in ambito calcistico, paventando l’esistenza di un sistema che serve per coprire le perdite di gestione. In un anno, nessuna iniziativa è stata presa da chi gestisce il sistema calcio, con il rischio che la bolla esploda pic.twitter.com/sTFVw4YvgG — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 24, 2020