Prima l’NBA, ora il calcio: lo sport USA riparte a Disney World

La MLS riprenderà l’8 luglio e terminerà l’11 agosto, cambiando totalmente formato: diventerà una specie di Mondiale

Il Walt Disney World Resort di Orlando, sta il grande stadio dello sport americano post-pandemico. Dopo essere stato scelto dal basket NBA come sede della sua “bolla”, ora il complesso in Florida ospiterà anche il campionato di calcio, l’MLS.

La “serie a” statunitense riprenderà il via l’8 luglio e terminerà l’11 agosto, cambiando totalmente formato: unica sede per tutte le partite, una fase a gironi alla quale prenderanno parte tutti i 26 club – e una successiva fase a eliminazione diretta. In totale 54 partite. Insomma, la formula Mondiale.

Le partite si giocheranno alle 9 del mattino, alle 20 e alle 22.30 al Wide World of Sports Complex, all’interno del Disney World Resort.

Tutte le partite della fase a gironi conteranno per la stagione regolare, con il vincitore del torneo che guadagna un posto nella Champions League CONCACAF. Una volta terminato il torneo, la MLS prevede di continuare la stagione regolare con i playoff e la Coppa MLS.

Per quanto riguarda la logistica e la salute la MLS ha avviato una collaborazione con gli esperti di malattie infettive della lega, ha sviluppato un piano di test che sarà implementato per l’intero torneo. Inoltre, la lega fornirà un contributo di test sierologici ai residenti della Florida centrale a partire dal 18 giugno.

“L’opportunità di avere tutti e 26 i club in un ambiente controllato ci consente di aiutare a proteggere la salute dei nostri giocatori, allenatori e staff mentre torniamo a giocare”, ha commentato Don Garber, commissario della MLS.