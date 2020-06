Per Sky il futuro di Milik è sempre più bianconero

Il rinnovo con il Napoli dovrebbe essere definitivamente saltato e la Juve continua a premere per l’attaccante polacco

Il futuro a Napoli di Arek Milik sembra essere sempre più improbabile.

Nonostante i gol e la passione che l’attaccante polacco continua a mettere in campo il suo futuro appare oramai lontano dalla maglia azzurra e sempre più vicino a quella bianconera

Secondo la redazione di Sky Sport il rinnovo del calciatore in scadenza il 30 giugno 2021, dovrebbe essere definitivamente saltato perché si sta andando troppo per le lunghe. Su Milik c’è forte la Juventus che vorrà fare qualcosa in attacco e uno dei nomi in lizza è sicuramente l’attaccante azzurro