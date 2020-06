Milik fa la differenza: Verona-Napoli 0-1 primo tempo

Il caldo condiziona le squadre. Il Napoli controlla, pressa e quando può, punge. Il Verona si divora un gol. Poi il polacco, di testa, segna.

Fa caldo, molto caldo. Verona e Napoli rinunciano al pressing, non possono fare altrimenti. È un primo tempo fondamentalmente defatigante. La partita dura due tempi e il Napoli può contare sulla panchina decisamente più lunga.

Gattuso cambia partita. Niente più assetto difensivo. Niente più due pullman ben piazzati davanti al portiere. Il Napoli gioca. Ed è bravo, soprattutto all’inizio, a limitare Amrabat che contro il Cagliari è stato il dominatore del match. Gattuso ha schierato Allan probabilmente proprio per limitare l’azione del futuro centrocampista della Fiorentina.

E la partita fin qui la decide un bel gol di Milik che di testa – su calcio d’angolo – salta bene e in torsione la mette sul secondo palo. È la rete che fa la differenza in un tempo tutto sommato equilibrato.

Il primo tiro in porta è al 18esimo con un bel destro di Zielinski dal limite dell’area, rasoterra, ed è bravo Silvestri a deviare. E poi bello schema su punizione che libera Insigne al tiro ma è in fuorigioco.

Ma l’occasione più clamorosa è del Verona che al 22esimo parte in contropiede e Verre che da solo, in area piccola a porta vuota, butta fuori un tap-in di petto. Non è chiaro se Verre fosse o meno in posizione regolare, appare in linea con Koulibaly. Dazn non mostra il fermo immagine.

Il Verona cresce dopo la pausa per il troppo caldo. Tiro di Di Carmine ed è bravo Ospina a chiudere sul primo palo.

Una emozione la regala uno scontro verbale tra le panchine con Juric che si lamenta di insulti ricevuti e Gattuso che – racconta Dazn – quasi si scusa.