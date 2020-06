Partite in chiaro, ora e mai più. Sky: “In Inghilterra l’80% dei clienti ha sospeso il pacchetto sport”

Il Financial Times: Sky sta negoziando sconti sui diritti tv e trasmette 25 partite in chiaro su Pick. Ma non si ripeterà: l’offerta per gli abbonati si impoverisce troppo

Sky “difficilmente offrirà la copertura della Premier League gratuitamente in futuro”. E’ una misura dettata dall’emergenza e tale resterà. Perché, spiega l’emittente, l’80% dei suoi clienti ha sospeso il pacchetto sport durante il lockdown, e la visione in chiaro delle partite determinerebbe un ulteriore impoverimento dell’offerta per gli abbonati.

Mentre in Italia le trattative accelerano, la Premier torna in campo con un corposo pacchetto di partita in trasmesse in chiaro. Sky mostrerà 64 delle restanti 92 partite di campionato, con 25 sul suo canale in chiaro, Pick. Compreso il derby del Merseyside di domenica sera.

Il Financial Times però scrive che difficilmente questo si verificherà di nuovo, in futuro. Sky è impegnata a negoziare sconti miliardari per i diritti sportivi. La Premier League ha accettato di restituire 170 milioni di sterline, parte di un totale di 330 milioni richiesti indietro dai partner di trasmissione nazionali e internazionali della massima serie inglese.

Il Financial Times riferisce anche che Sky sta negoziando sconti con la Formula 1, la BCE e altri eventi sportivi di cui detiene i diritti.

Le 92 partite rimanenti di questa stagione saranno sono divise tra Sky, BT Sport, Amazon Prime e BBC. Quest’ultima è la prima volta che trasmette in diretta le partite della massima serie dalla creazione della Premier League, nel 1992.