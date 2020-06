Opta: il Napoli ha vinto solo 3 delle sfide contro l’Inter in Coppa Italia

Se il risultato dell’andata è favorevole agli azzurri, lo sono meno le statistiche, anche se le sfide più recenti hanno visto la vittoria del Napoli

Si entra nel vivo della sfida, mancano poche ore al ritorno in campo del Napoli contro l’Inter al San Paolo in cui le due formazioni si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juve.

Una partita che vede favorito il Napoli vincitore dell’andata a San Siro per 1-0, ma che ha tutt’altra storia per le statistiche, come sottolinea su Twitter Opta

H2H – Il #Napoli ha vinto solo tre gare su 12 contro l’#Inter in #CoppaItalia, ma i tre successi partenopei sono tutti arrivati nelle quattro sfide più recenti (1P). Ritorno.#NapoliInter pic.twitter.com/Qv9X0guJZa — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 13, 2020