Napoli, trovata intesa con il Lille per Gabriel

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, il Napoli avrebbe raggiunto un’intesa di massima per il calciatore del Lille, Gabriel dos Santos Magalhaes.

“Il Napoli ha trovato un’intesa di massima con il Lille per Gabriel dos Santos Magalhães, più semplicemente noto come Gabriel. 22 milioni di base fissa più 3 milioni di bonus al club francese, cinque anni di contratto a 2 milioni a stagione per il forte difensore brasiliano. Giuntoli ha bloccato il giocatore, anticipando la concorrenza di diversi club inglesi come Everton e Chelsea. Adesso si entra nella fase 2, con il presidente De Laurentiis che dovrà esaminare i parametri economici e dare l’ok all’operazione e il Lille che vorrebbe legare all’affare anche la cessione di Victor Osimhen agli azzurri. Salvo clamorosi colpi di scena, Gabriel vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione”.