L’Everton vicino a Todibo, potrebbe mollare Gabriel e lasciare campo libero al Napoli

Il club di Ancelotti potrebbe mollare la presa sul talento brasiliano che piace tanto a Giuntoli

L’Everton di Carlo Ancelotti procede sempre più spedito nell’offensiva per l’ex Tolosa Jean-Clair Todibo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’affare sarebbe in dirittura di arrivo e la chiusura potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Questa potrebbe essere una buona notizia per il Napoli di Gattuso, scrive il portale.

“La notizia di un Todibo sempre più diretto verso l’Everton non può che far piacere al Napoli. Con l’acquisto del giovane talento del Barcellona, l’Eveton potrebbe mollare la presa sul brasiliano Gabriel che tanto piace a Giuntoli per il club azzurro. Il centrale in forza al Lillle è in cima alla lista di Gattuso alla voce rinforzi per la prossima stagione”.