Lo spagnolo resta in disparte sui primi festeggiamenti e si lascia andare alle lacrime dopo il successo sulla Juventus

Non è riuscito a trattenere le lacrime, José Maria Callejon, quando ha visto Milik segnare il rigore che ha consegnato la vittoria della Coppa Italia al suo Napoli. L’aveva già vinta con gli azzurri, lo spagnolo: c’era anche lui nel 2014. E ora dopo sette anni dal suo arrivo, sembra giunta l’ora di salutarsi. Il suo contratto è in scadenza e la trattativa per il rinnovo è bloccata. Le lacrime, versate in disparte come riferito dalla telecronaca Rai, sembrano un segno inequivocabile di un addio che sta per consumarsi.