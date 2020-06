Mattino: De Luca pronto a ripartire dal 3 giugno con i test rapidi in stazioni e aeroporti

Il governatore ha annunciato la sua opposizione al fatto che la Lombardia partecipi all’apertura dei confini tra le Regioni, ma non si farà trovare impreparato

Non tutte le Regioni hanno ovviamente apprezzato la decisione del Governo di riaprire i confini tra le Regioni anche per la Lombardia che registra ancora il maggior numero di contagi del nostro Paese. Lazio, Campania e Toscana si sono dette contrarie e lo ribadiranno al prossimo incontro in programma nella speranza che qualcosa possa ancora cambiare. Ma intanto il governatore della Campania Vincenzo De Luca si sta preparando come spiega il Mattino

il presidente della Regione ha espresso con nettezza le sue perplessità, ma sta predisponendo i test rapidi ed i controlli ai caselli autostradali, nelle stazioni e all’aeroporto di Capodichino per coloro che giungeranno da altre regioni d’Italia. Già oggi dovrebbero arrivare a Palazzo S.Lucia le linee guida dal Governo da seguire dal 4 giugno in poi: in base al quadro normativo nazionale potrà poi intervenire la Campania con apposita ordinanza.