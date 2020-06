L’Olanda apre gli stadi ai tifosi, ma devono stare zitti “perché i cori diffondono il virus”

L’Eredivisie riparte il 12 settembre a porte aperte. Il primo ministro olandese: “Usate le trombette e se fanno gol sussurate “Evviva!”

Il prossimo campionato olandese partirà il 12 settembre, a porte aperte anche se aveva annunciato il contrario. L”Eredivisie è stata la prima a tirarsi fuori dal discorso ripartenza. Il primo a fermarsi. Ora ricomincerà con tifosi sugli spalti… ma in silenzio, o quasi.

Il governo di Mark Rutte ha preteso delle linee guida molto particolari e stringenti. Alcune al limite del paradosso: in tribuna i tifosi dovranno mantenere una distanza non inferiore al metro e mezzo, e soprattutto non potranno cantare o intonare cori. Il motivo è bellissimo: “Se urli o canti rumorosamente, le possibilità di diffusione del virus sono molto alte. So che sembra terribile, ma tutte le ricerche dimostrano che in situazioni come questa il virus si trasmette rapidamente e saremmo costretti a chiudere di nuovo gli stadi”.

Ancora meglio la soluzione proposta: “Portate con voi una trombetta o sussurrate “Evviva!” quando segna la vostra squadra del cuore”, ha detto Rutte.