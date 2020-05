L’Olanda chiude gli stadi “fino a quando non troveranno un vaccino”

Lo ha annunciato il ministro della Salute e dello Sport de Jonge: “Fino ad allora si giocherà a porte chiuse”. La federcalcio: “Sarebbe terribile”

Niente partite di calcio con il pubblico fino a quando non sarà disponibile un vaccino per il coronavirus. Lo ha deciso il ministro della Salute e dello Sport olandese Hugo de Jonge, che ha illustrato al Parlamento le misure di contenimento del contagio.

Secondo il ministro “nessuno sa quanto tempo dovremo aspettare. Naturalmente spero che sarà presto, ma un anno o più è molto realistico”.

Immediata la reazione della Federcalcio olandese, Knvb, che ha espresso “sorpresa totale”: “Saremmo inorriditi se non potessimo giocare con il pubblico per così tanto tempo. Inoltre, sarebbe un duro colpo finanziario per l’industria”.

Il campionato olandese è stato il primo ad annullare la stagione, e dovrebbe ripartire a settembre.