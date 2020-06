Libero: la nuova Juve non esisterà, finché non si risolverà il problema centravanti

Su Libero Claudio Savelli commenta la partita di ieri tra Napoli e Juventus, che è valsa alla squadra di Gattuso la vittoria in Coppa Italia.

Scrive che la carenza più grande, per la Juventus di Sarri è quella di un vero centravanti.

“ Anche se Sarri non lo ammette, l’assenza di un centravanti autentico è un problema reale della Juve perché azzoppa il gioco. Rende il palleggio inutile. E depotenzia Cristiano, che centravanti non è e non sarà mai. Non è un caso che nelle squadre di Sarri le punte si siano sempre esaltate, da Higuain a Mertens. Non è una sua colpa, lo è semmai della dirigenza che gli ha consegnato una rosa fortissima ma male assemblata”.

Gattuso, invece, ha formulato un 4-3-3 con due giocatori per ruolo.

“Addio alle velleità contraddittorie di Ancelotti. Il Napoli è squadra, infatti non fatica a contenere la Juve fino ai rigori. Anzi sfiora il successo, non fosse per la concentrazione di Buffon, che poi è quella che tiene in piedi la vecchia Juve. Quella nuova non esiste e non esisterà finché la rosa non sarà rivoluzionata. È inutile continuare a cercarla quest’anno. C’è il Napoli, di nuovo, grazie a Gattuso a cui sono bastati pochi mesi. Ha raccolto macerie e ricostruito una squadra. Vince con merito il primo trofeo da allenatore e diventa il mister del futuro partenopeo, assicurandosi un posto almeno in Europa League. I rigori stavolta ci vedono benissimo”.