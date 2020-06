L’agente di Osimhen: “Il Napoli gli piacerebbe, ma in Italia c’è un grande problema, il razzismo”

Osita Okolo, membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb. Oggi gli agenti del calciatore hanno incontrato lo staff dirigenziale del Napoli.

“L’interesse del Napoli è importante, Victor piace molto a De Laurentiis e alla dirigenza degli azzurri. Ci sono già stati diversi contatti. Accordo? Questo non è vero, ad oggi col Napoli non è stato raggiunto alcun accordo preventivo. Vedremo cosa succederà col Lille, a cui appartiene il cartellino di Osimhen. A Victor piace Napoli, una città fantastica, e piace ovviamente anche il Napoli come squadra. L’interesse di una big italiana personalmente non mi sorprende considerando quanto bene ha fatto col Lille (18 gol in 38 presenze nel 2019-2020, ndr). Se parliamo di Serie A, tuttavia, vanno considerati tanti altri fattori. Il tema razzismo. In Italia c’è un grande problema dal mio punto di vista, purtroppo è un fenomeno molto diffuso. In ogni caso, la parola finale sul suo futuro spetterà a Victor e a nessun altro”.