Juventus-Milan, Orsato in stile Woody Allen: «Protestate ma a distanza»

Il Corsera e le voci del campo. In Italia non c’è copertura virtuale dell’audio. Prima del rigore un milanista dice: «Figurati se Ronaldo lo sbaglia»

Orsato protagonista della voci di dentro di Juventus-Milan. Sul Corriere della Sera il silenzio dello Stadium a porte chiuse. Rotto solo dalle voci dei protagonisti in campo. In Italia non c’è la copertura virtuale dell’audio. Quindi nemmeno per Juventus-Milan.

Al momento dello scambio di gagliardetti si sente quella dell’abitro, Daniele Orsato che si rivolge ai capitani delle due squadre:

«Ragazzi, giochiamo e onoriamo la nostra gente».

Quando fischia il rigore, si sente la voce di un milanista:

«Figurati se Ronaldo lo sbaglia».

Mentre il direttore di gara si rivolge a Donnarumma, pronto a parare.

«Gigio, un piede sulla linea, sennò faccio ripetere».

Poi il terribile fallo di Rebic su Danilo.

“Spericolato commento di Kessie: «Dai, non è da espulsione». Pioli urla qualcosa, mentre Sarri si alza per la prima volta dalla panchina. L’arbitro se ne esce alla grande, con massima da Woody Allen: «Protestate, ma a distanza»“.