Juventus-Milan in tv, 8,2 milioni di telespettatori. Due anni fa furono 10,5 milioni

34% di share per il ritorno del calcio in tv. Primato stagionale per la Coppa Italia, 200mila in più rispetto all’andata. Ma siamo lontani dalla finale 2018

Juventus-Milan in tv. Il calcio italiano può festeggiare con i dati Auditel. Il ritorno del calcio ha fatto registrare un record per la Coppa Italia. Juventus-Milan su Raiuno è stata vista da 8.277.000 spettatori, con il 34% di share. Diecimila spettatori in più rispetto al derby Milan-Inter del 27 dicembre 2017. Ma due milioni in meno rispetto alla finale – sempre tra Juventus e Milan – di due anni fa all’Olimpico: allora i telespettatori furono 10.583.000 per uno share del 39,2%,