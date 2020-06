Insigne e compagni volevano partecipare ai funerali della sorella di Gattuso

Oggi sarà un giorno di riposo per i calciatori del Napoli, uno dei due concessi questa settimana dal tecnico in vista della ripresa con l’impegno di Coppa Italia contro l’Inter. Intanto Gattuso approfitterà della giornata di oggi per rientrare da Varese dove è fuggito di corsa dopo la notizia della tragica fine della sorella. Ha promesso ai suoi ragazzi che domani mattina lo avrebbero trovato ad attenderlo all’allenamento. Poi partirà di nuovo per la Calabria per i funerali della sorella a Corigliano Calabro, lasciando l’allenamento pomeridiano di nuovo nelle mani del secondo Riccio. Tutta la squadra si è dimostrata vicina al suo allenatore, come conferma Repubblica, al punto che avrebbe voluto partecipare ai funerali