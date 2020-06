Lutto per Gattuso, la sorella non ce l’ha fatta

Aveva appena 37 anni. Si era sentita male quest’inverno la sera di Sampdoria-Napoli. Le condoglianze del Napolista

Tragedia per la famiglia Gattuso. La sorella dell’allenatore del Napoli, ricoverata quest’inverno a Busto Arsizio per un malore improvviso, è morta. Aveva appena 37 anni. Il malore era avvenuto durante la partita Sampdoria-Napoli. Era stata operata d’urgenza e ricoverata in terapia intensiva. Al termine del match, Gattuso lasciò lo stadio per recarsi dalla sorella lasciando al vice allenatore Riccio le interviste.

Il Napolista esprime all’allenatore le sue più sentite condoglianze.