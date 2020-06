Il viceministro Sileri: “Non c’è motivo per impedire ai lombardi di girare l’Italia”

Al Fatto: “Mai saputo di pressioni di Confindustria contro le zone rosse, né dell’ordine del Viminale fermato per telefono. Il virus clinicamente non c’è più”

Il Fatto intervista il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Commenta anche l’indagine della Procura di Bergamo sulla mancata zona rossa di Alzano Lombardo e Nembro. Punto sul quale, ieri, il Premier Giuseppe Conte è stato ascoltato per tre ore dai pm.

Secondo Sileri non ci sono abbastanza dati per giudicare.

“ Non sappiamo ancora quando è entrato il virus in Italia, com’era la situazione a fine febbraio-inizio marzo “.

Non si sa, continua, quando c’è stato un aumento ad Alzano e Nembro.

“Ad Alzano Lombardo e Nembro c’è stato un aumento ma quando? Era in corso da tempo, sembrerebbe, a giudicare dal numero dei morti. Non si può dire che effetto avrebbe avuto quella chiusura. E poi bisogna chiarire chi avesse il potere di chiudere : ce l’hanno tutti, governo e amministrazioni periferiche, fino ai sindaci”.

La differenza, con la chiusura di Codogno e di Vo’ Euganeo sta nella diversa portata del focolaio, spiega.

Ma l’ordine di chiudere i comuni era stato dato, poi il Viminale lo annullò al telefono, fanno notare a Sileri, che risponde:

“Non lo so. Né ho mai saputo di pressioni di Confindustria e imprenditori”.

Sileri parla anche della situazione attuale dell’epidemia. Si dice d’accordo con il professor Zangrillo, del San Raffaele, che ha definito il virus clinicamente scomparso.

“Fin qui la situazione è sotto controllo. Come dice Alberto Zangrillo del San Raffaele il virus clinicamente non c’è più, circola ma poco. Ha parlato di evidenza clinica, gli ospedali si sono svuotati. Non ha detto ‘toglietevi le mascherine”.