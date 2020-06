Il tennis è fermo, ma i tennisti infrangono i protocolli giocando a calcetto (VIDEO)

Djokovic ha coinvolto Thiem, Zverev e altri top ten in un torneo itinerante nei Balcani. E nel tempo libero si gioca a calcio, senza restrizioni

Il tennis è fermo, bloccato in un limbo di difficoltà organizzative per rispettare i protocolli di distanziamento e sicurezza per il coronavirus. Nel frattempo alcuni tennisti infrangono i protocolli giocando a calcetto tra di loro, capitanati da Djokovic.

Proprio il numero uno del mondo – talmente no-vax che ha messo in dubbio la sua stessa carriera in caso di obbligo di vaccinazione – ha coinvolto alcuni top ten in un torneo itinerante nei Balcani: con lui l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco Alexander Zverev, e il bulgaro Grigor Dimitrov. In Serbia le nuove regole entrate in vigore il 1′ giugno autorizzano eventi con 1.000 spettatori all’aperto.

Nel frattempo però, tra le varie attività collaterali, a Belgrado i giocatori si sono divertiti a giocare a calcio, uno dei grandi punti deboli di Djokovic. Si sono uniti anche Viktor Troicki e Filip Krajinovic. E lì non c’è stato verso di rispettare nessuna delle regole che pure devono rispettare i “colleghi” professionisti del pallone: tutti assieme, allegramente, senza mascherini, con contrasti, abbracci e mischie.