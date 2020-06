Hamsik: “Gattuso è una persona sincera, mi sarebbe piaciuto lavorare con lui”

L’ex capitano al Mattino: «Lobotka mi ha spiegato le difficoltà dell’inizio, gli allenamenti erano durissimi e quindi i risultati non arrivavano»

In una lunga intervista al Mattino in cui Marek Hamsik fa i complimenti al Napoli e a Gattuso per la vittoria in Coppa Italia, l’ex capitano azzurro ha parlato della compattezza che si percepisce anche solo guardando giocare la squadra adesso, una compattezza che deriva dal grande lavoro fatto da Gattuso anche se al principio è stata dura.

«All’inizio hanno avuto dei problemi quando è arrivato Gattuso, hanno faticato a trovare il passo giusto. Ma Lobotka mi ha spiegato il motivo: gli allenamenti erano durissimi e le prime settimane sono state difficilissime per loro ma nessuno si è tirato indietro».

Gattuso?

«Vedo che c’è una squadra che lo segue in ogni cosa, che risponde alle sue sollecitazioni, che ha un gioco che è espressione delle idee del suo tecnico. E poi c’è un aspetto importante: è una persona sincera, dice a tutti le cose come stanno. E sono motivi per cui con lui mi sarei potuto trovare in maniera meravigliosa».