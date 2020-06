La marcia trionfale della 500 azzurra che a Roma festeggia la Coppa Italia del Napoli (VIDEO)

Sull’account Instagram Welcome to Favelas la passeggiata di un’auto completamente tappezzata di sciarpe del Napoli nella Capitale dopo che gli azzurri hanno alzato il trofeo all’Olimpico

Sull’account Instagram Welcome to Favelas il video bellissimo di una 500 completamente azzurra e tappezzata di sciarpe del Napoli che si aggira di notte, in piena Roma, con tanto di bandiera esposta fuori dal finestrino, per festeggiare la vittoria del Napoli in Coppa Italia. Percorre la strada in assoluto silenzio, senza strombazzamenti, senza troppo fragore. Una macchia azzurra nel silenzio romano. Un tifoso esule che ha voluto celebrare così il trofeo alzato dalla squadra di Gattuso dopo aver sconfitto la Juventus. Una marcia trionfale e orgogliosa che vale la pena mettere in evidenza.

