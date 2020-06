Gazzetta: Hysaj non gradisce la concorrenza di Di Lorenzo. Vuole andare via

L’albanese vorrebbe avere maggiori garanzie sullo spazio che potrebbe avere nella squadra di Gattuso. Ha espresso il desiderio di lasciare il club

Elseid Hysaj ha chiesto di andare via dal Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’albanese ritiene ci sia troppa concorrenza per il suo ruolo e non la gradisce. Soprattutto, non è affatto contento di doversi contendere il posto con Giovanni Di Lorenzo

“E col recupero di Manolas, ci sarà competizione anche tra i centrali di difesa. Quella concorrenza che non piace, però, a Hysaj: lui non vuole contendersi il ruolo con Di Lorenzo e ha chiesto di andare via”.