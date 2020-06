CorSport: Milik verso l’Atletico Madrid o il Tottenham

Sull’attaccante polacco ci sono Juve e Milan, ma la valutazione che ne fa il Napoli è alta e De Laurentiis non vuole inserire scambi nell’affare. Per questo è difficile che Milik possa approdare in un club italiano

Gattuso lo ha detto dopo la finale di Coppa Italia: il 70% dei giocatori del Napoli resterà. Gli altri andranno via a fine stagione. Milik è uno di quelli destinati all’addio.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Milik ha già deciso che vorrà guardarsi intorno e quindi, non potendo lasciarlo andare in scadenza tra dodici mesi, il Napoli lo venderà”.

Sull’attaccante polacco ci sono Juve e Milan, ma la valutazione del club è alta e De Laurentiis non vuole inserire scambi nell’affare. Per questo motivo, è difficile che Milik possa approdare in un club italiano.

“Ci sono la Juventus e il Milan che aspettano, ma la soglia dei cinquanta milioni, la valutazione che Adl dà del centravanti polacco, sembra più a portata di mano di club spagnoli (l’Atletico Madrid) o inglesi (il Tottenham?). Sono vietati gli scambi, ad esempio, e questo toglie chance ai club italiani”.