Gazzetta: Con la sua umiltà Gattuso ha conquistato il cuore di Napoli

I giocatori lo rispettano e gli vogliono bene, ne seguono gli insegnamenti che sono stati alla base del rilancio del Napoli. Ne è convinto anche De Laurentiis

Sono bastati pochi mesi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, perché Napoli si affezionasse a Rino Gattuso, tanto da volergli far sentire il suo affetto e il suo calore in un momento così drammatico come questo del lutto per la sorella Francesca. Ne sono prova i numerosi striscioni apparsi ieri in città con parole di stima oltre che di affetto.

Gattuso non ha cercato artifizi, si è presentato così com’è, genuino e sincero, ed è proprio il suo essere genuino e umile che ha conquistato il cuore dei napoletani e non solo

la sua presenza continua a essere la vera garanzia per il progetto futuro. Se n’è convinto pure Aurelio De Laurentiis che, a breve, gli sottoporrà il rinnovo del contratto con scadenza 2022. E la sua sincerità, quel parlare chiaro, senza spocchia, ha trovato anche la condivisione dello spogliatoio. I giocatori lo rispettano e gli vogliono bene, ne seguono gli insegnamenti che sono stati alla base del rilancio del Napoli.

Gattuso intanto tornerà a Napoli in giornata per riabbracciare, virtualmente i suoi calciatori, e poi ripartire domani pomeriggio per i funerali della sorella