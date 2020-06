Garanzini: l’algoritmo no, il calcio merita un po’ più di rispetto

Su La Stampa. Abbiamo già i cartonati in tribuna e l’audio virtuale. C’è bisogno di lampi di umanità, come quello che ci ha regalato Thuram ieri. Chissà se è piaciuto a quelli che lo sport sia distante dalla politica

Su La Stampa, Gigi Garanzini scrive dell’algoritmo di Gravina. È troppo per il calcio. Sarà anche un’ipotesi estrema, scrive, ma sarebbe davvero un passo eccessivo.

“Già abbiamo i cartonati sulle tribune perché proprio vuoto lo stadio pare brutto, le colonne sonore del tifo in modalità optional, le partite ogni tre giorni con la canicola anche in orari pomeridiani. Ma pur se in emergenza, e costretto ad andare in scena dal rischio del fallimento, nel senso dei libri in tribunale, non meriterebbe comunque un po’ più di rispetto il gioco più bello del mondo?”.