Marcus Thuram segna contro l’Union Berlino e si inginocchia per Floyd

L’attaccante francese è stato autore della doppietta che ha portato il Borussia Moenchengladbach al successo e di un gesto che vale più di qualsiasi altra prestazione calcistica

Nel pomeriggio di Bundesliga il Borussia Moenchengladbach ha battuto l’Union Berlino per 4-1, ma, al di là del risultato in campo, a tenere banco è stato Marcus Thuram.

L’attaccante francese è stato autore di una doppietta che ha portato il Borussia Moenchengladbach al successo e, soprattutto, al momento del raddoppio, si è lanciato in un omaggio a George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis il 25 maggio scorso.

Thuram si è infatti inginocchiato in campo e si è raccolto per qualche secondo in silenzio. Un gesto che vale più di qualsiasi gol.

L’omicidio di Floyd aveva già scatenato le proteste di tanti big dello sport, da LeBron ad Hamilton a Magic. Ieri il centrocampista statunitense dello Schalke 04, Weston MkKennie, era sceso in campo contro il Werder Brema con una fascia al braccio recante impresso il messaggio: “Justice for George“.