Federer chiude la stagione con un’operazione al ginocchio: “Ma ci vediamo nel 2021”

Lo svizzero, fermo da gennaio, ha annunciato su Twitter che tornerà più forte di prima. Di smettere, a 38 anni, e dopo un doppio intervento, non ci pensa proprio

Roger Federer ha 38 anni, ha appena subito un’altra operazione al ginocchio destro. Il tennis è fermo causa pandemia. Ma non si ritira, non ci pensa proprio. Il vincitore di 20 Grand Slam si era operato una prima volta in artroscopia a febbraio, e dice di aver subito una “battuta d’arresto” durante la riabilitazione. E’ dovuto tornare sotto i ferri.

“Non vedo l’ora di rivedere tutti di nuovo in tour all’inizio della stagione 2021”, ha detto lo svizzero, che è fermo da quando ha perso contro Novak Djokovic nelle semifinali dell’Australian Open a gennaio.

Già bel 2016, ricorda la BBC, aveva saltato gran parte della stagione per un infortunio al ginocchio, ma l’anno successivo vinse l’Australian Open e Wimbledon.

“Ora, proprio come ho fatto prima della stagione 2017, ho intenzione di prendermi il tempo necessario per essere pronto al 100% per tornare a giocare al mio livello più alto”, ha scritto su Twitter.

Intanto il tennis dovrebbe ripartire con gli US Open il 31 agosto (tra mille polemiche logistiche) e gli Open di Francia a partire dal 20 settembre.