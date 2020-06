Favre su Haaland: “Ha solo 19 anni, si è infortunato spesso, deve imparare a dosare”

L’allenatore del Borussia ha parlato, in conferenza stampa, dell’inclinazione del norvegese all’infortunio: “Deve capirlo, perché a volte non è possibile giocare tre partite a settimana, può diventare pericoloso”

L’allenatore del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha parlato in conferenza stampa di Erling Haaland e della sua attitudine ad infortunarsi.

“Ha solo 19 anni. È normale che a volte sia stanco quando si hanno tre partite a settimana, perché non può fare tutto da solo. Abbiamo anche notato che sta ancora crescendo. Si è infortunato due o tre volte di recente da quando è venuto da noi. Quindi, dobbiamo dosare quello che fa, perché altrimenti potrebbe essere pericoloso. Deve capire questo, perché a volte non è possibile giocare tre partite in una settimana. Molti giocatori hanno problemi con questa cosa. Puoi infortunarti o non essere fresco ed è importante che abbia la freschezza, ma normalmente gioca perché abbiamo bisogno di lui. Mi piace la sua mentalità, vuole sempre essere lì e vincere sempre, ma ovviamente deve anche fare il suo cammino, ha solo 19 anni e ha così tanto potenziale. Ma gli piace allenarsi, vuole ancora fare esercizi speciali dopo l’allenamento e mi piace. Mi piace molto lavorare con lui, ma deve capire che è importante dosare il tutto.”