Il gol a tempo scaduto del norvegese tiene in vita le speranze di titolo per i tedeschi, ma l’allenatore si fa male per festeggiare

Una partita sofferta, bloccata sullo 0-0 e destinata probabilmente a finire così. Il Fortuna Dusseldorf terzultimo stava riuscendo nell’impresa di strappare un punto contro la seconda forza del calcio tedesco, il Borussia Dortmund, che con il pareggio avrebbe compromesso definitivamente la rincorsa al Bayern Monaco capolista. Questo finché Erling Haaland non ha messo il solito sigillo a tempo scaduto con un colpo di testa, dopo esser entrato dalla panchina. Una gioia incontenibile per Lucien Favre, forse troppa, visto che per esultare si è procurato un infortunio muscolare al polpaccio sinistro.

L’allenatore del Borussia Dortmund, infatti, si teneva la parte con la mano e zoppicava. Speriamo che non sia nulla di grave, per Favre, anche se nel suo caso l’infortunio non preoccupa: in panchina potrà esserci ugualmente.