Djokovic, disastro completo: “Anche io sono positivo al coronavirus”

Il numero uno del tennis mondiale è al centro di una tempesta di polemiche per aver organizzato senza restrizioni un torneo nei Balcani che si è trasformato in un vero e proprio focolaio di Covid-19

Il colpo finale: anche Novak Djokovic è risultato positivo al coronavirus.

Il numero uno del tennis mondiale, al centro di una tempesta di polemiche per aver organizzato senza restrizioni un torneo nei Balcani che si è trasformato in un vero e proprio focolaio di Covid-19, si è (dopo qualche resistenza) sottoposto al tampone, che ha dato esito positivo. Dopo Grigor Dimitrov e Borna Coric, anche loro coinvolti nell’Adria Tour.

Secondo i media serbi, anche Kristijan Groh, allenatore del team di Dimitrov, e Marco Panichi, preparatore atletico italiano di Djokovic, sono infetti.

BREAKING: World no.1 Novak Djokovic has tested positive for coronavirus. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 23, 2020

In un comunicato Djokovic ha dichiarato: “Sono estremamente dispiaciuto per ogni singolo caso di infezione. Spero che ciò non complichi la situazione di salute di nessuno e che tutti stiano bene. Nel momento in cui siamo arrivati ​​a Belgrado siamo stati testati. Il mio risultato è positivo, proprio come quello di Jelena, mentre i risultati dei nostri figli sono negativi”.

“Tutto quello che abbiamo fatto nell’ultimo mese, lo abbiamo fatto con cuore puro e intenzioni sincere. Il nostro torneo intendeva unire e condividere un messaggio di solidarietà e compassione in tutta la regione. Abbiamo organizzato il torneo nel momento in cui il virus si è indebolito, credendo che le condizioni per ospitare il Tour fossero rispettate. Sfortunatamente, questo virus è ancora presente ed è una nuova realtà che stiamo ancora imparando ad affrontare”.