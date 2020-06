Al momento il folletto belga del Napoli guarda dall’alto in basso Romelu con le sue 222 reti a 210 e chissà che sabato la distanza non possa aumentare

Napoli e Inter sono pronte a sfidarsi in campo, perché fuori dal campo lo hanno già fatto per Dries Mertens e ha vinto il Napoli. Perché l’attaccante belga ha deciso di non cedere alle lusinghe dei nerazzurri e continuare a giocare in azzurro ancora per due stagioni.

Mertens, come scrive oggi il Corriere dello Sport, può guardare dall’alto in basso il compagno di nazionale Lukaku, già perché numeri alla mano con le squadre di club Dries ha messo a segno 222 reti contro le 210 di Romelu.

Da quando, per un’intuizione di Sarri, e la necessità di sostituire Milik infortunato, Mertens si è trovato a ricoprire il ruolo di centravanti la sua affinità col gol è esplosa.

Mertens ha l’istinto del killer, le movenze del centravanti moderno, l’eleganza del fine dicitore e poi una voracità che squarcia

Sabato sera dunque, oltre l’importanza di approdare alla finale di Coppa Italia, ci sarà un derby in campo tra Mertens e Lukaku