CorSport: Fabian parte dalla panchina, ottimismo per Mertens e Allan

Il Napoli vuole andare cauto con lo spagnolo visto che da qui in avanti ci sarà un tour de force. Allan e Mertens proveranno a farcela per il match contro l’Inter

Sul Corriere dello Sport le decisioni, probabili, di Gennaro Gattuso circa la formazione da mandare in campo stasera contro l’Inter. Al San Paolo, alle 21, si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Lobotka è indisponibile per un risentimento al retto femorale della gamba destra.

Non è l’unico dubbio di Gattuso per stasera.

“Mertens ciondola con Allan, ci stanno provando e se ne sono andati in ritiro sorridendo, dunque ottimisti per condividere una sfida che, se non ci avesse travolti il virus, sarebbe stata per almeno sessantamila spettatori”.