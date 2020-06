Napoli-Inter, ballottaggi Hysaj-Mario Rui e Fabian-Elmas, Mertens ci prova

Su Repubblica Napoli. Gattuso non ha ancora sciolto i dubbi circa la formazione da schierare in campo stasera contro l’Inter. Il belga dovrebbe farcela, anche se alle prese con un leggero affaticamento muscolare

Gennaro Gattuso non ha ancora scelto la formazione da schierare in campo stasera contro l’Inter, al San Paolo. Alle 21 andrà in scena la semifinale di ritorno per la Coppa Italia e i dubbi, per il tecnico, sono ancora diversi. Repubblica Napoli parla di un ballottaggio in difesa e di uno a centrocampo. Ancora incerta la situazione per Mertens.

Scrive il quotidiano:

“Il tecnico ha ancora due ballottaggi da risolvere: tra Hysaj e Mario Rui in difesa e tra Fabiàn ed Elmas a centrocampo. Dovrebbe invece farcela Mertens, alle prese con un leggero affaticamento muscolare. Il belga vuole esserci a tutti i costi e proverà a centrare due obiettivi in un colpo solo: la conquista della finale e il record assoluto di gol in azzurro”.