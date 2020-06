Cormezz: il Napoli aspetta che De Laurentiis torni a parlare di calcio

Con la squadra anche i tifosi attendono che il presidente twitti novità sui rinnovi azzurri dopo tanti argomenti che hanno spaziato dall’economia al razzismo

Nonostante il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non abbia mai smesso di cinguettare su Twitter, i tifosi sono in attesa dei suoi tweet più importanti, quelli che parlano di calcio. Come scrive infatti il Corriere del Mezzogiorno in questi mesi di lockdown il patron azzurro ha spaziato dall’economia alla politica passando per il razzismo, ma sono mancati i suoi messaggi riguardo il calcio giocato e soprattutto le questioni relative ai tanto attesi rinnovi dei calciatori del Napoli. Adesso, anche per De Laurentiis è arrivato il momento di tornare al calcio

L’ultima volta che Aurelio De Laurentiis ha «discusso» di calcio è stata a dicembre dello scorso anno. La prossima sarà probabilmente prima della «ripartenza» del 13 giugno. Praticamente tra pochi giorni. Parlerà alla squadra, da vicino o in call conference, le sue decisioni rispetto alle tante questioni aperte (dagli stipendi ai rinnovi, quelli praticamente da ratificare e qualcuno da riacciuffare) sono particolarmente attese.