Corbo: “all’andata contro l’Atalanta si capì che c’erano cattive stelle sulla panchina di Ancelotti”

Nel suo editoriale su Repubblica, Corbo ricorda il valore anche simbolico della partita di giovedì contro l’Atalanta.

Niente convincerà Gattuso a non tentare l’impresa il prossimo giovedì a Bergamo, non fosse altro perché interpreta anche l’ansia di rivincita della squadra. Cominciò proprio con l’Atalanta il 30 ottobre la sua serie nera, con il più iniquo dei pareggi, in un minuto il Napoli passò dal rifiuto di un legittimo rigore con Llorente abbattuto da Palomino in area ad un fosco contropiede, dal possibile 3-1 al contestato 2-2. I verdetti del computer fissarono in quella partita la migliore performance atletica del Napoli, una beffa ma anche il segnale di cattive stelle sulla panchina di Ancelotti.