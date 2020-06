Corbo: “Gattuso è un martello, non dà mai tregua al Napoli”

Su Repubblica: “Ieri ha rivelato un tratto della sua gestione. È rimasto sul campo per dirigere l’allenamento di chi non aveva giocato”

Dopo la vittoria del Napoli nella serata di ieri contro la Spal per 3-1 si è reso sempre più evidente, secondo Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica, il successo di Gattuso con il suo lavoro sulla squadra, un successo che deriva dal suo essere un “martello”

“Nello stadio deserto, restituito al silenzio dalla fine della partita, Gattuso ha rivelato un tratto della sua gestione. Rimane sul campo per dirigere l’allenamento di chi non aveva giocato. Un martello. Non dà mai tregua, portando il Napoli raccolto in pezzi, ribelle e sbandato dopo la rivolta del 5 novembre, ad una brusca virata. L’inizio di una ferrea serie positiva. Quando si dice, la continuità. Ed il Napoli l’ha ribadita ieri: non solo una vittoria più ampia e più comoda del risultato, ma una conferma stabilità, pur con formazioni variabili”.