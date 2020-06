Ceccarini: Nandez tra i nomi per sostituire Allan

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, ha parlato delle probabili mosse di mercato del Napoli

“Il club azzurro è in pressing su Osimhen e Malen. Per quanto riguarda il primo il Napoli sta cercando di capire come muoversi. La valutazione fatta dal Lille è molto alta, il prezzo è intorno ai 50 milioni di euro ma con la società francese i rapporti sono buoni e quindi il dialogo è aperto. Per abbassare la richiesta il Napoli potrebbe inserire nell’operazione Ounas. Per Malen il Psv chiede sui 60 milioni di euro”.