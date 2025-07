Beukema e Lang, il Napoli è al lavoro per chiudere entro l’inizio del ritiro di Dimaro (Accomando)

"Napoli al lavoro per chiudere oggi Beukema dal Bologna. Conferme sull’intenzione di organizzare le visite mediche del difensore e di Noa Lang alla vigilia della partenza per Dimaro"

Il giornalista ed esperto di mercato Orazio Accomando ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito alle trattative che potrebbero portare in azzurro Sam Beukema dal Bologna e Noa Lang dal Psv Eindhoven. L’intenzione della società azzurra è quella di regalare entrambi i colpi entro l’inizio del ritiro di Dimaro, in modo che possano lavorare da subito con Antonio Conte. Le visite mediche potrebbero essere fissate per il 14 luglio per quanto riguarda l’esterno d’attacco. Per il centrale magari ancora prima, visto che il Napoli è al lavoro per chiudere oggi stesso la trattativa. A seguire quanto si legge dal portale del noto collega.

Beukema e Lang, il Napoli vuole chiudere entro oggi

“Napoli al lavoro per chiudere oggi Beukema dal Bologna. Conferme sull’intenzione di organizzare le visite mediche del difensore e di Noa Lang alla vigilia della partenza per Dimaro”.

🚨#Napoli al lavoro per chiudere oggi #Beukema dal #Bologna. Conferme sull’intenzione di organizzare le visite mediche di SB e di Noa #Lang alla vigilia della partenza per Dimaro.@sportmediaset https://t.co/v6LYJckSYq — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 7, 2025

Questo invece è un post dei giorni scorsi dello stesso Orazio Accomando che anticipava quanto riportato oggi.

“Il Napoli conta di organizzare le visite di Beukema e Lang per il 14 luglio, prima dell’inizio del ritiro. Per l’esterno è tutto fatto: 25 milioni +bonus al Psv e contratto da 5 anni a 2.5 più bonus. Per il centrale manca veramente pochissimo, ma l’operazione è praticamente chiusa”.

Queste invece le ultime su Noa Lang di oggi, riportate da Fabrizio Romano.

«Noa Lang al Napoli, here we go! Il Psv Eindhoven e il Napoli si sono scambiati i documenti per l’esterno olandese che si unirà al club italiano. € Pacchetto da 28 milioni con clausola di rivendita concordata e accordo a lungo termine in atto per € 2,8 milioni netti a stagione. Prossimo passo, prenotazione delle visite mediche»