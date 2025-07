Ambrosino piace a tutti: anche il Celtic su di lui, primi contatti col Napoli (Di Marzio)

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli rientrato dall’esperienza al Frosinone, quasi sicuramente ripartirà nuovamente durante la sessione di mercato estiva. Il giocatore piace davvero a tutti, si è messo in luce durante gli Europei Under 21 giocati con l’Italia in Slovacchia. Il suo nome non è solo sui taccuini di club di Serie A come Cremonese e Cagliari, ma anche di alcuni esteri come Celtic. Lo ha riportato poco fa il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio portale. A seguire quanto si legge.

Ambrosino nel mirino del Celtic: possibile partenza in prestito con diritto di riscatto

“C’è anche il Celtic su Giuseppe Ambrosino del Napoli: primi contatti tra le parti per un prestito con diritto di riscatto. Rientrato alla base dopo il prestito al Frosinone, Giuseppe Ambrosino potrebbe nuovamente lasciare il Napoli quest’estate. Sull’attaccante azzurro c’è infatti da segnalare l’interesse di Cagliari e Cremonese, ma nelle ultime ore anche il Celtic si è mosso per lui. Come riportato da Sky Sports Uk ci sono stati dei primi contatti tra gli scozzesi e il Napoli per un prestito con diritto di riscatto, e intanto il calciatore ha aperto alla destinazione. Situazione in evoluzione, ma Ambrosino potrebbe lasciare il Napoli e la Serie A dopo la positiva stagione con il Frosinone”.

Proprio ieri Nicolò Schira aveva dato aggiornamenti sull’interesse della Cremonese per l’ex Primavera.