Cocciaretto l’anti-Zverev: «lo stress dei tennisti? Mio nonno ha costruito una fabbrica, mia nonna ci ha lavorato fino a 80 anni»

Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon vince in campo e fuori. È al terzo turni di Wimbledon, lei numero 116 del mondo. Ha sbalordito eliminando al primo turno la testa di serie numero 3 Pegula e ieri ha superato anche il turno successivo. In conferenza stampa ha detto la sua sullo stress dei tennisti. le sue parole riportate dal Giornale che sta seguendo il caso Zverev e le lamentele di alcuni tennisti per l’eccessiva pressione psicologica cui sarebbero sottoposti.

Scrive Il Giornale:

Intanto continua l’onda lunga delle parole di Zverev, con Aryna Sabalenka che lo invita a parlare di più dei suoi problemi («se tieni tutto dentro, la situazione rischia di ucciderti»), mentre il fratello Misha invece non sembra solidale: «Sasha sta male? I bimbi in Africa stanno peggio».

Anche Lucia Bronzetti, ko con onore con l’Andreeva, rivela che qualche mese fa aveva pensato di smettere («Non riuscivo più a divertirmi facendo la cosa che amo») e a questo punto il circuito intero dovrebbe farsi una domanda: meglio guadagnare sempre più soldi o essere meno ricchi (e meno impegnati) ma più felici?

La risposta migliore arriva da Elisabetta Cocciaretto, altro sorriso italiano del giorno e non solo per metafora. Dopo aver sconfitto 6-0, 6-4 l’americana Volynets, si presenta alla stampa come sempre solare: «L’altro giorno, quando ho battuto la Pegula, mio papà mi ha mandato solo l’emoji di un pollice, mentre quando ho preso un 30 e lode ha fatto festa: m’ha fatto morire dal ridere». Lei è così, 16 esami già fatti a Giurisprudenza («in realtà e mezzo perché di diritto penale mi manca la parte speciale»), ma soprattutto una testa che può affrontare con saggezza il tema del momento: «Io penso spesso alla mia famiglia: mio nonno ha costruito una fabbrica dal nulla, mia nonna ha lavorato in quella fabbrica fino a 80 anni e fino a due giorni prima di morire; mia madre lavora dalla mattina alla sera, mio padre fa lo stesso mestiere da una vita, così come mia zia che va nello stesso ufficio tutti i giorni e poi si occupa di mio nonno. Noi tennisti possiamo essere stressati, ma la vita è dura per tutti: bisogna solo fermarsi ad apprezzare quello che si ha, personalmente posso solo dirmi fortunata». Diciamolo: una fuoriclasse.