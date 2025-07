Noa Lang è del Napoli, restano soltanto da prenotare le visite mediche (Romano)

Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli. Lo ha annunciato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X, con il suo classico “here we go”. Già ieri sera avevamo scritto di uno scambio di documenti in corso, ora definito completamente. L’ala olandese arriva in sostituzione di Kvaratskhelia e sarà utilizzato lì alto a sinistra, forse alternandosi con Neres o chi per lui in caso di altro arrivo. Il prossimo annuncio (a ore ndr) dovrebbe e potrebbe essere quello di Sam Beukema, che arriverà dal Bologna. Entrambi di certo parteciperanno dall’inizio al ritiro di Dimaro, insieme a De Bruyne e Marianucci già ufficializzati. Si attende poi la punta centrale e l’assalto ad un altro esterno, oltre ad altri puntellamenti della rosa che verranno spalmati qua e là col tempo. Il grosso si è già mosso.

Di seguito ciò che ha comunicato Romano sul proprio account X:

«Noa Lang al Napoli, here we go! Il Psv Eindhoven e il Napoli si sono scambiati i documenti per l’esterno olandese che si unirà al club italiano. € Pacchetto da 28 milioni con clausola di rivendita concordata e accordo a lungo termine in atto per € 2,8 milioni netti a stagione. Prossimo passo, prenotazione delle visite mediche»

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025