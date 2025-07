L’Al Hilal riprende i colloqui per Osimhen: offerti 40 milioni di dollari al nigeriano. Ngonge piace al Club Brugge

Arrivano importanti novità riguardanti Victor Osimhen e la sua possibile nuova destinazione. Il calciatore nigeriano, infatti, ha ripreso i contatti con l’Al Hilal, club saudita (allenato da Simone Inzaghi e che ben ha figurato al Mondiale per Club) che aveva messo nel proprio mirino l’attaccante del Napoli da tempo. Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri sul proprio account “X”, sarebbero stati proposti 40 milioni di dollari all’anno al giocatore. Una cifra astronomica. A seguire quanto scritto dal noto collega.

Al Hilal-Osimhen, ripresi i colloqui: offerta folle per il nigeriano

“L’Al Hilal Football Club ha riaperto i colloqui con Victor Osimhen. Si prevede che nuove trattative proseguiranno nei prossimi giorni, ma la versatilità del nigeriano rende questo accordo estremamente instabile e rischioso. Al Hilal offre 40 milioni di dollari all’anno per un contratto di 4 stagioni”.

Non solo Osimhen. Sempre Tavolieri, infatti, ha parlato anche di un possibile interesse da parte del Club Brugge per Cyril Ngonge, altro elemento in uscita dal Napoli. Per una buona offerta sicuramente l’ex Verona potrà partire in quanto non è una priorità per Antonio Conte. Il suo nome è tra quelli che possono lasciare il capoluogo partenopeo nelle prossime settimane. Questo quanto si legge sull’ex Twitter del giornalista.

“Oltre a Samuel Edozie, il Club Brugge dovrebbe rinforzare anche il lato offensivo destro della sua ala, con Cyril Ngonge come idea concreta. I lavori sono in corso. La pista è da tenere d’occhio”.